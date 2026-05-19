Вячеслав Федорищев и Александр Шамсутдинов обсудили развитие самарского хоккея

Губернатор Вячеслав Федорищев встретился с председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым Фото: правительство Самарской области.

Губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев встретился с председателем совета директоров ГК «Полипласт» Александром Шамсутдиновым, чтобы обсудить развитие хоккея в регионе. В мае 2025 год было заключено соглашение между правительством области и группой компаний по поддержке этого вида спорта, в том числе клубов «Лада» и ЦСК ВВС. Вячеслав Федорищев отметил, что получал много сообщений о дальнейшей судьбе ХК «Лада», который не очень хорошо выступал в этом сезоне.

«Лада» будет и дальше выступать в чемпионате КХЛ. Могу заверить: Правительство Самарской области совместно с «Полипластом», как и планировалось, продолжает ритмично поддерживать нашу легендарную хоккейную команду», – заверил губернатор.

В межсезонье «Лада» будет готовиться к новому сезону, в клубе примут определенные решения и сделают выводы. Клуб ЦСК ВВС благодаря сотрудничеству с группой компаний в этом сезоне выступил достойно и впервые вышел в 1/8 ВХЛ.

Александр Шамсутдинов поблагодарил болельщиков за поддержку команд в непростом сезоне и заверил, что будут приложены все усилия, чтобы спортсмены в новом сезоне радовали победами.

