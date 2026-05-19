Карта «Прибыль» Уралсиба вошла в Топ-3 дебетовых карт с кешбэком

Карта «Прибыль» Банка Уралсиб вошла в Топ-3 апрельского рейтинга лучших дебетовых карт с кешбэком на все покупки, по версии портала Выберу.ру. Аналитики изучили предложения российских банков из Топ-100 по размерам активов (на 01.03.2026 г.) и выбрали наиболее выгодные по условиям продукты.

Основные факторы, на которые обращали внимание эксперты при составлении рейтинга, – стоимость выпуска и обслуживания карты, лимит ежемесячного кешбэка, размер бонусов в категории «На всё» и в специальных категориях. Кроме того, аналитики учитывали правила обмена бонусных баллов на рубли (если такая возможность предусмотрена), ставку на остаток средств по счёту, дополнительные возможности для держателей карт, включая возможность онлайн-оформления, доставку курьером, скидки и другие критерии.

«Прибыль» – флагманский карточный продукт Банка Уралсиб. Он сочетает в себе наиболее востребованные у клиентов параметры – кешбэк за покупки до 30%*, процент на остаток до 12% годовых (при совершении покупок от 10 тыс. рублей в месяц), бесплатное обслуживание, а также возможность онлайн-заказа и доставки на дом.

*В бонусных рублях, подробнее о программе лояльности на сайте ПАО «БАНК УРАЛСИБ».

