В Самаре появился онлайн-сервис для поиска мест захоронений на кладбищах

В базу внесены кладбища, данные которых уже оцифровали

Места захоронения на кладбищах в Самаре теперь можно найти в режиме онлайн. Для этого в городе запустили новый сервис «ГИС Память samara.gispam.ru.

Сейчас на платформе можно найти информацию о захоронениях на 10 городских кладбищах – Прибрежном, Кряжском, Безымянском, Еврейском, Татарском, Южном, Городском, Зубчаниновском, Управленческом, на Сорокиных хуторах. В форме поиска конкретного захоронения можно указывать фамилию, имя и отчество усопшего, дату смерти.

В базу внесены кладбища, данные которых уже оцифровали. Число захоронений, которые можно найти в ГС «Память», будет расти, к концу года в системе будет информация о 17 муниципальных кладбищах, пишет «Самарская газета».

