Что помогает оздоровить малый бизнес в Самарской области в 2026 году

По итогам первого квартала 2026 года 97% представителей малого и среднего бизнеса отметили ухудшение условий для работы, и только 23,7% уверены в своем будущем – такие цифры прозвучали на круглом столе в медиацентре «Комсомольской правды», посвященном поддержке бизнеса в Самарской области.

Экспертами на мероприятии выступили: руководитель департамента развития предпринимательства министерства экономического развития и инвестиций Самарской области Лариса Названова, управляющий Абсолют Банка в Самаре Алексей Ларгин, налоговый консультант Ольга Уренцова, заместитель председателя Самарского регионального отделения общественной организации «ОПОРА РОССИИ» Андрей Сафронов, предприниматель и член Совета «ОПОРЫ РОССИИ» Елена Новикова, директор Средневолжского регионального центра СКБ «Контур» Антон Штанков, основатель правового агентства «Рефабула» Татьяна Смирнова.

Бизнес столкнулся с «идеальным штормом»: падением спроса и ростом налоговой нагрузки. Как отметили спикеры круглого стола, так, как раньше уже не будет и бизнесу нужно адаптироваться к новым реалиям.

Во время дискуссии прозвучали конкретные идеи и кейсы, которые применяются в Самарской области для оздоровления бизнес-климата. Что из этого стоит взять на вооружение, читайте в подробном отчете на нашем сайте.