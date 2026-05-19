Перед летом спрос на ремонт кондиционеров в Самаре вырос на 77%

С наступлением жаркой погоды среди жителей Самары вырос спрос на ремонт кондиционеров. Рост составит 77%, рассказали эксперты сервиса Авито Услуги. Особенно активно самарцы интересуются диагностикой кондиционеров и сплит-систем.

«Скорее всего, пользователи решили не дожидаться первой жары и заранее проверить состояние техники, чтобы в пиковый сезон не остаться без охлаждения», – говорят аналитики.

Также в Самаре отмечается рост спроса на отдельные работы с кондиционерами. Спрос на замену дренажного насоса, к примеру, вырос в 2,6 раз.

Выросли и продажи кондиционеров в Самаре: в апреле рост составил +20% по сравнению с мартом. Также самарцы на 15% чаще стали покупать вентиляторы.

