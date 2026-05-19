В Самаре фонд капитального ремонта обязали провести капремонт ряда домов

В Самаре фонд капитального ремонта обязали провести капитальный ремонт в нескольких многоквартирных домах, расположенных на территории Куйбышевского района. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

«Работы не выполнялись на улицах Кишиневской, 7, 15, 17, Медицинской, 9, Уральской, 46, Фасадной, 3а, Ржевской, 33а, в пер. Торговый, 19», – рассказали в пресс-службе.

Там был предусмотрен краткосрочный план реализации региональной программы капремонта на 2023-2025 годы. Однако для проведения работ даже не объявлялись аукционы по выбору подрядных организаций.

Гендиректору ФКР внесли представление об устранении нарушений. Однако работы так и не начали, поэтому надзорный орган обратился в суд. В результате фонд обязали произвести капитальный ремонт внутридомовых инженерных систем.

