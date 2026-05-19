Российские компании смогут протестировать платформу управления ИИ-агентами

Теперь компании смогут создавать ИИ-агентов, которые целиком берут на себя задачи сотрудника Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ. Перейти в Фотобанк КП

Российская ИТ-компания «Салют для бизнеса» (входит в группу Сбер) в рамках конференции ЦИПР открыла доступ к тестированию GigaCowork (ГигаКоворк) – платформе управления ИИ-агентами для всей компании. Решение позволяет делегировать рутинные шаги бизнес-процессов ИИ-агентам и описывать логику их работы на языке бизнес-регламентов, без участия разработчиков и перестройки внутренних ИТ-систем.

По информации разработчиков, теперь пользователи смогут создавать агентов, которые целиком берут на себя задачи сотрудника: готовят аналитические отчеты на базе информации из корпоративных систем, рассчитывают проекты и оценивают риски, исходя из меняющихся вводных, создают проекты документов и выполняют другие офисные задачи, взаимодействуя друг с другом. В IT-компании отмечают, что агенты работают самостоятельно, но финальный результат передают человеку для принятия итогового решения. Настройка агентов не требует технических навыков и делается в простом веб-интерфейсе за несколько минут.

Логика работы ИИ-агентов задается простыми словами в чате – в формате регламента, инструкции или чек-листа. Сотрудник описывает, какие данные использовать, какие правила учитывать, в каком случае возвращать задачу на проверку и каким должен быть результат. Эти описания становятся навыками агента и могут использоваться другими сотрудниками и отделами, масштабируя эффект на всю компанию.

«Агенты помогут быстрее принимать стратегические решения за счет сокращения времени на анализ информации и контекста на 30-50% в сравнении с ручным поиском и сбором. Так, в уже реализованных кейсах внедрения платформы, скорость обработки документов возрастает на 80%, экономия рабочего времени сотрудника достигает 81,5%, а для специалистов по управлению персоналом оптимизация времени составляет 83%. Подготовка отчетности ускоряется на 70%, а поиск кандидатов – на 93%», - сказал старший вице-президент, руководитель блока «Технологическое развитие» Сбербанка Андрей Белевцев.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал