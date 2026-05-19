Губернатор посетил первый в Самарской области Центр медицины здорового долголетия

В центре уделяется внимание профилактике заболеваний и диагностике болезней на ранних стадиях. Фото: правительство Самарской области.

Во вторник, 19 мая, губернатор Самарской области Вячеслав Федорищев посетил поликлинику Самарской городской больницы № 10 в Волгаре. В апреле там начал работать первый в регионе Центр медицины здорового долголетия.

«Это первый подобный центр, мы долго готовились, чтобы правильно запустить его работу. Задача: чтобы во всем регионе охват этих центров был доступный для жителей. Нужно открыть аналогичные почти во всех крупных медучреждениях», - сказал Федорищев.

В центре уделяется внимание профилактике заболеваний и диагностике болезней на ранних стадиях. Специалисты определяют признаки преждевременной активации механизмов старения и составляют индивидуальную траекторию коррекции биологического возраста.

Также на базе поликлиники функционирует отделение медицинской реабилитации. В этом году запланировано его дооснащение 11 единицами высокотехнологичного медицинского оборудования. Уже поставлен аппарат для лечения холодным воздухом. Кроме того, в медучреждении есть пункт «Работа России», где ветеранам СВО помогают с трудоустройством.

