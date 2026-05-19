В Самарской области УК оштрафовали на два миллиона рублей за плохую работу

Штрафы получили компании, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по обслуживанию многоквартирных домов Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

Управляющие компании из Самарской области, которые ненадлежащим образом выполняют обязанности по обслуживанию многоквартирных домов, оштрафовали на общую сумму 2,25 миллионов рублей. Об этом сообщает Госжилинспекция региона.

«По пяти делам были вынесены предупреждения в качестве наказания, так как административное правонарушение было совершено впервые», – уточнила пресс-служба ГЖИ.

Две компании привлекли к ответственности за грубые нарушения лицензионных требований. Директора еще одной управляющей компании хотят дисквалифицировать, материалы для этого уже направили в суд.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал