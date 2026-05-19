В Самарской области реорганизуют школы и детские сады в 2026 году

Власти предпринимают меры, чтобы сохранить существующую сеть школ и детских садов

В 2026 году несколько школ и детских садов в Самарской области ждет реорганизация. Об этом сообщили в региональном министерстве образования в ответ на запрос «КП-Самара». Школы и детские сады планируют присоединить к другим юридическим лицам в рамках оптимизации системы образования. Детей в регионе становится меньше, и в этих условиях власти предпринимают меры, чтобы сохранить существующую сеть школ и детских садов.

«Ликвидация и закрытие образовательных учреждений в 2026 году не планируется», – уточнили в минобре.

Реорганизацию проводят, чтобы повысить эффективность использования трудовых ресурсов и финансов, а также, чтобы больше детей имели доступ к комфортным условиям и технологичному оборудованию. При оптимизации снижается нагрузка на педагогов, при этом качество образования остается на прежнем уровне.

