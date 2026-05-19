Самарские бренды участвуют во всероссийском конкурсе «Знай наших»

Заявки на конкурс могут подать субъекты МСП с высокой степенью локализации производства. Фото: минэкономразвития Самарской области

Агентство стратегических инициатив и фонд «Росконгресс» до 1 июня принимают заявки на четвертый сезон конкурса растущих российских брендов «Знай наших». Благодаря этому проекту локальные бренды могут получить поддержку и вывести свой бизнес на новый уровень.

«В прошлом году два региональных бренда вошли в число лучших. Мы приглашаем наших производителей участвовать, а за помощью в составлении заявок можно обращаться в региональный центр «Мой бизнес», скаал Павел Финк, зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций.

Заявки на конкурс могут подать субъекты МСП с высокой степенью локализации производства. На нем есть пять направлений для производителей в разных сферах, от еды и напитков до ИИ и образовательных технологий.

Самарские бренды уже активно подают заявки на конкурс «Знай наших». Одна из первых заявок поступила от экофермы «Чернышов», которая производит сыры, молочную и кисломолочную продукцию.

Конкурс будет состоят из нескольких этапов, а финалистов наградят в июле. Победителей ждут индивидуальные консультации с экспертами, обучение, членство в бизнес-объединениях и т.д.

Бизнес в Самарской области получает поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика».

