В Самаре прорабатывают вопрос организации новых выделенных полос для автобусов

Полосы для общественного транспорта могут появиться на дорогах, где прогнозируется высокая интенсивность движения

Новые выделенные полосы для автобусов и другого общественного транспорта могут появиться в Самаре. Об этом рассказали в минтрансе Самарской области в ответ на запрос «КП-Самара». Ранее сообщалось, что такие полосы могут выделить на ключевых магистралях. Но оказалось, что не все таки просто.

«Появление выделенных полос общественного транспорта в Самаре возможно в рамках строительства или реконструкции дорог», – уточнила пресс-служба министерства транспорта региона.

Полосы для общественного транспорта могут появиться на дорогах, где прогнозируется высокая интенсивность движения. Важно, чтобы эти объекты согласовала Госавтоинспекция.

Нужны ли вообще Самаре выделенные полосы для транспорта – вопрос пока открытый, его сейчас прорабатывают. Пока же такая полоса есть только на одной улице – на Московском шоссе.

