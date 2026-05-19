Самарская область оказалась в топ-10 регионов по заявкам на «Ледокол знаний»

Финалом отбора станет экспедиция к Северному полюсу

В России продолжается открытый отбор участников арктической экспедиции «Росатома» «Ледокол знаний – 2026». По числу заявок от участников – почти 800 - Самарская область вошла в топ-10 регионов.

«Принять участие в отборе, финалом которого станет экспедиция на настоящем атомном ледоколе к Северному полюсу, могут все желающие школьники и студенты колледжей 14-16 лет», – напомнила пресс-служба правительства Самарской области.

По итогам отбора 96 участников примут участие в окружных полуфиналах. В июне в Москве пройдет финал конкурса, а сама экспедиция стартует в августе.

