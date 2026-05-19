Новым секретарем политической партии в Тольятти стал Илья Сухих

Илья Сухих призвал тольяттинцев стать соавторами Народной программы. Фото: «ЕР»

В Тольятти состоялась конференция местного отделения «Единой России». На ней выбрали нового секретаря: этот пост занял глава города Илья Сухих. Он поблагодарил коллег за доверие и рассказал о приоритетах работы на ближайшее время.

«Приложу максимум усилий, чтобы оправдать оказанное доверие. Мы должны только вместе идти вперёд. Задач у нас много. Будем их решать», – сказал Илья Сухих.

Секретарь самарского областного отделения партии, губернатор Вячеслав Федорищев акцентировал внимание на формировании Народной программы 2.0, и в эту работу включится отделение в Тольятти. По словам Ильи Сухих, именно это направление является сейчас ключевым. Он отметил, что в программу включаются разные аспекты жизни, и важно, чтобы были учтены интересы граждан.

Илья Сухих призвал тольяттинцев стать соавторами Народной программы и внести свои предложения на сайте естьрезультат.рф.

Также на конференции обсудили проведение предварительного голосования, которое пройдет с 25 по 31 мая.

