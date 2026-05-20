Водитель Kia Rio погиб после опрокидывания в кювет в Самарской области

Авария унесла жизнь мужчины Фото: госавтоинспекция Самарской области

В Самарской области произошло смертельное ДТП. Авария в Новокуйбышевске унесла жизнь мужчины. Она случилась днем около 12:57 19 мая 2026 года на 90-м километре трассы «Самара — Волгоград». Об этом сообщает пресс-служба Госавтоинспекции по Самарской области.

«По предварительным данным, водитель Kia Rio не справился с управлением, съехал в кювет и опрокинулся. Мужчина скончался в машине скорой медицинской помощи», — говорится в сообщении ведомства.

На месте работают полицейские. Сотрудники полиции устанавливают все обстоятельства произошедшего.

