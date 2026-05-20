НовостиОбщество20 мая 2026 5:06

В самарском аэропорту Курумоч сняли ограничения 20 мая

В самарском аэропорту задерживают вылет шести рейсов
Екатерина ПАВЛОВА
Сейчас время отправки перенесли у рейсов в Нижневартовск, Москву (2 рейса), Минеральные воды, Калининград и Сочи

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

20 мая в самарском аэропорту Курумоч вводили ограничения на прием и выпуск воздушных судов из-за ракетной опасности. Они действовали более 3 часов, с 04:03 до 07:17. Об этом сообщает Росавиция.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов сняты. Они были необходимы для обеспечения безопасности полетов», – рассказали в пресс-службе ведомства.

Ракетную опасность сняли спустя 2 часа, однако помимо нее в регионе ночью вводили угрозу атаки БПЛА, которая действовала 5 часов. Из-за этого вылет некоторых рейсов задержали. Сейчас время отправки перенесли у рейсов в Нижневартовск, Москву (2 рейса), Минеральные воды, Калининград и Сочи, а самолет до Еревана отменили.

