Житель Самарской области обманул автолюбителя на 110 тысяч рублей

Обвиняемый частично признал вину

В Самарской области перед судом предстанет 59-летний житель Октябрьска. Его обвиняют в мошенничестве. Пострадавший передал злоумышленнику 110 тысяч рублей. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Обвиняемый частично признал вину. Он подтвердил, что не собирался выполнять обещания, а деньги потратил на личные нужды», — говорится в сообщении ведомства.

Мужчина обманул 65-летнего автолюбителя. Он пообещал досрочно вернуть ему водительское удостоверение после лишения прав за отказ от медосвидетельствования. А затем убедил отдать деньги якобы для очереди на установку газового оборудования в СТО.

Пострадавший обратился в полицию, когда мужчина перестал выходить на связь. Ранее житель Октябрьска уже был неоднократно судим. Уголовные дела объединили в одно производство и направили в суд города Октябрьска.

