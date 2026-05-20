Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
ФотоТольяттиВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаСпортАфишаКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыОткрываем мирЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительКнижная полкаПрогнозы на спортПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКонкурсыРабота у насГид потребителяВсе о КПРадио КПКоллекции КПРекламаОбъявленияТестыНовое на сайте
Еще
Радио
Самара
+30°
Радио
РекламаПодписка
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиОбщество20 мая 2026 5:47

Самарчанка потеряла 100 тысяч рублей при заказе кухни через интернет

В Самаре мошенник разместил объявление о продаже мебели и исчез после получения предоплаты
Елизавета ЖИРНОВА
Он убедил женщину внести предоплату за заказ

Он убедил женщину внести предоплату за заказ

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 37-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенника. Неизвестный разместил в сети объявление об изготовлении кухонных гарнитуров. Он убедил женщину внести предоплату за заказ. Самарчанка перевела более 100 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и не выполнил обещания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Сотрудники полиции призывают жителей проявлять бдительность при онлайн-покупках. Тщательно проверяйте репутацию продавца, изучайте отзывы, ищите информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина обратилась в полицию сразу после того, как мошенник исчез. Правоохранители советуют не переводить предоплату незнакомым людям без официального договора. В договоре должны быть указаны сроки, стоимость, порядок оплаты и ответственность сторон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал