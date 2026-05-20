Самарчанка потеряла 100 тысяч рублей при заказе кухни через интернет

Он убедил женщину внести предоплату за заказ Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре 37-летняя местная жительница стала жертвой интернет-мошенника. Неизвестный разместил в сети объявление об изготовлении кухонных гарнитуров. Он убедил женщину внести предоплату за заказ. Самарчанка перевела более 100 тысяч рублей. После получения денег злоумышленник перестал выходить на связь и не выполнил обещания. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«Сотрудники полиции призывают жителей проявлять бдительность при онлайн-покупках. Тщательно проверяйте репутацию продавца, изучайте отзывы, ищите информацию о компании на сайте Федеральной налоговой службы», — говорится в сообщении ведомства.

Женщина обратилась в полицию сразу после того, как мошенник исчез. Правоохранители советуют не переводить предоплату незнакомым людям без официального договора. В договоре должны быть указаны сроки, стоимость, порядок оплаты и ответственность сторон.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал