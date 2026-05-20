В Самаре покажут оперу «Иоланта»

18 июня в 19:00 на сцене Самарского академического театра оперы и балета имени Д.Д. Шостаковича исполнят авторскую версию Юрия Башмета оперы Петра Чайковского «Иоланта».

««Иоланта» – последняя опера русского гения. Она наполнена любовью – божественной, родительской и человеческой, лишена отрицательных персонажей и традиционного конфликта. Наш музыкальный спектакль – это сочетание лучших фрагментов из оперы и монологов самого автора о необходимости любить, о миссии музыки в мире, наполненном шумом и хаосом», – рассказали организаторы.

Постановка пройдет в рамках V Музыкального фестиваля Юрия Башмета в Самарской области.

