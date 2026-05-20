В Самарской области начался пик цветения березы и злаков

К 27 мая концентрация пыльцы начнет снижаться

В Самарской области у людей с поллинозом начался тяжелый период. В регионе высокая активность березы и злаков. С 20 по 22 мая ожидается пик цветения — уровень аллергенов будет максимальным. Затем концентрация пыльцы начнет снижаться, но симптомы могут сохраняться. Об этом сообщает «Яндекс погода».

«В среду, четверг и пятницу будет высокий уровень аллергии. С 23 по 25 мая — умеренная концентрация пыльцы. К 27 мая она станет низкой», — рассказали синоптики.

Скоро к цветущим растениям добавится липа. Жителям региона советуют в период высокой активности растений меньше времени проводить на улице. Особенно в сухую и ветреную погоду. Аллергикам стоит заранее принять лекарства и закрыть окна в помещении.

