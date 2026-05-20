В самарском аэропорту Курумоч задержали два рейса и отменили один 20 мая

Самолеты в Минеральные Воды и Сочи отправятся позже запланированного времени

В Самарской области в аэропорту Курумоч 20 мая задержали вылет двух рейсов и отменили один. Самолеты в Минеральные Воды и Сочи отправятся позже запланированного времени. Авиарейс до Еревана отменили совсем. Об этом сообщает онлайн-табло.

«Ограничения на прием и выпуск воздушных судов в аэропорту Курумоч действовали с 04:03 до 07:12», — сообщает Росавиация.

Ракетную опасность в регионе сняли спустя два часа. Но помимо нее ночью в Самарской области на пять часов вводили угрозу атаки беспилотников. Эти меры и повлияли на график вылетов.

