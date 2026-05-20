Максим Симонов может стать новым председателем совета директоров «Крыльев»

Перестановки в самарском клубе ожидаются летом. Фото: ПФК "Крылья Советов"

Председатель совета директоров «Крыльев Советов» Дмитрий Яковлев скоро, вероятно, покинет свой пост. Его место может занять Максим Симонов. Об этом сообщает телеграм-канал Sport Baza.

«По информации Sport Baza, перестановки в самарском клубе произойдут летом. Симонов сменит на этом посту Дмитрия Яковлева, который завершает работу в правительстве Самарской области и перейдет на должность в другом регионе», - говорится в посте.

Максим Симонов был директором клуба «Сызрань-2023», а с 2020 года возглавляет федерацию футбола Самарской области. Кроме того, Симонов занимает пост председателя попечительского совета женской команды и входит в совет директоров мужской.

