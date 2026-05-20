НовостиОбщество20 мая 2026 7:44

В Самаре пройдет пешеходная экскурсия по деревянному зодчеству

В Самаре краевед Олег Баулин проведет жителей по «Деревянной округе» 23 мая
Елизавета ЖИРНОВА
Экскурсия продлится около полутора часов Фото: музей-галерея «Заварка»

Экскурсия продлится около полутора часов Фото: музей-галерея «Заварка»

В Самаре 23 мая состоится пешеходная экскурсия «Деревянная округа» (6+). Она начнется в 15:00 от музея-галереи на улице Самарской, 207. Экскурсию проведет краевед, теоретик искусства и научный сотрудник музея Олег Баулин. Об этом сообщает музей-галерея «Заварка».

«Деревянное зодчество играет важную роль в формировании городской среды Самары. Мы покажем каслинское литье, расскажем о стилях зданий и символах в резном декоре», - говорится в сообщении.

Участники пройдут по кварталам рядом с домом Маштакова. Они увидят деревянное и каменно-деревянное зодчество, узнают о важности сохранения этого пласта истории города. Экскурсия продлится около полутора часов. Стоимость участия — 350 рублей. Билеты продают заранее по ссылке.

