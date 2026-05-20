Для 13% самарцев главным источником стресса является поведение коллег

В качестве главной темы для переживания по 8% голосов набрали некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия

Для 13% самарцев самым частым источником стресса на работе является поведение коллег – токсичность, склоки, грубость и сплетни. Чуть реже жителей города нервирует отношение руководителя к подчиненным (12%) и непрофессионализм начальства (9%). Таковы данные опроса SuperJob.

«В качестве главной темы для переживания по 8% опрошенных выбрали некомпетентность коллег и нестабильность работы предприятия, 5% – авралы, и по 4% набрали перегрузки, клиенты, бардак в процессах, безделье, размытые задачи и низкая зарплата. Однако 13% не испытывают стресс на работе вообще», – рассказали аналитики сервиса.

Мужчины острее реагируют на некомпетентность начальства и сослуживцев, а женщины больше страдают от поведения коллег, руководства, клиентов и общей неорганизованности.

