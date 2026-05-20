В Самаре столкнулись два мотоциклиста на Suzuki и Honda

Обоих водителей госпитализировали Фото: ГУ МВД по Самарской области

В Самаре вечером 19 мая столкнулись два мотоцикла. Авария произошла в 22:55 в Промышленном районе на улице Ново-Садовой, 363Б. 35-летний мужчина на Suzuki GSX-S1000 не выбрал безопасную дистанцию и врезался в Honda CBR1000 под управлением 36-летнего жителя. Обоих водителей госпитализировали. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

«В момент происшествия оба мотоциклиста были в экипировке и шлемах. Они двигались в попутном направлении», — рассказали в ведомстве.

Мотоцикл Suzuki ехал по Ново-Садовой от Губанова в сторону проспекта Кирова. Столкновение произошло возле дома №363Б. Сотрудники Госавтоинспекции устанавливают все обстоятельства ДТП.

