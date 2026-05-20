Мужчина погиб из-за наезда поезда в Самарской области 19 мая

Отмечается, мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Фото: Центральное МСУТ СК России

Во вторник, 19 мая, вечером в Самарской области мужчина погиб из-за наезда поезда. ЧП произошло на перегоне «Ягодная – Козелковская». Сейчас выясняются все обстоятельства смертельного травмирования пешехода на железной дороге. Об этом сообщает Центральное МСУТ СК России.

«Мужчина переходил железнодорожные пути в неположенном месте. Напоминаем о необходимости соблюдения правил безопасности. Переходить нужно только в специально оборудованных местах», – рассказали в пресс-службе.

Сейчас проводится доследственная проверка о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть человека. Проводится комплекс мероприятий.

