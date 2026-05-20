В Самаре пройдет конференция о Самарской рукописи

Это уникальный для Самары памятник истории и литературы – пример книги «представительского класса» XVII века. Фото: СМИБС

В пятницу, 22 мая, в 10:00 в Центральной городской библиотеке имени Крупской пройдет научно-практическая конференция «Самарская рукопись: первая книга города в контексте книжной культуры XVII–XXI веков». Эту книгу написали в 1628–1629 годах, сейчас она хранится в отделе рукописей Российской национальной библиотеки в Санкт-Петербурге.

«Это уникальный для Самары памятник истории и литературы – пример книги «представительского класса» XVII века. Она имеет типичное для времени своего создания письмо и художественное оформление, но, например, в предисловии и владельческих записях содержатся сведения, что является ее особенностью», – рассказали в библиотеке.

На конференции ученые, которые участвовали в исследовании уникального памятника литературы и истории, сосредоточатся на истории и визуальной составляющей рукописи. Роман Мантая выступит на тему «Петр – первый художник Самары: техника, стиль и источники миниатюр», Юлия Жердева – на тему «Практики и круг чтения российской элиты XVII века».

Также на мероприятии пройдет кураторская экскурсия по выставке «Самарская рукопись», квест «Притча о единороге» и другое.

