В Самарской области выросло число пострадавших от укусов клещей

При укусе клеща необходимо сразу обратиться за помощью

В Самарской области с начала эпидемического сезона зарегистрировали 1435 пострадавших от укусов клещей. Среди них 455 детей. Об этом сообщает региональное управление Роспотребнадзора.

«На зараженность вирусом клещевого энцефалита исследовали 1098 клещей, снятых с людей. Антиген вируса нашли только в одном экземпляре — это 0,09%», — рассказали в ведомстве.

Лабораторные исследования проводят в центре гигиены и эпидемиологии в Самарской области. ДНК возбудителя боррелиоза обнаружили в 126 случаях. Это 11,2% от общего числа исследованных. Жителям региона рекомендуют соблюдать меры предосторожности при посещении лесов и парков. При укусе клеща необходимо сразу обратиться за медицинской помощью.

