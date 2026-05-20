Самарцев в День Волги призвали беречь великую реку

20 мая отмечается важная для самарцев дата - День Волги / Фото: РКС-Самара

Сегодня, 20 мая, в России отмечается День Волги. Это важная дата для всех самарцев. Волга – не просто излюбленное место отдыха горожан, но и поставщик жизненно важного ресурса – питьевой воды. Как сохраняют чистоту великой реки, рассказали в «РКС-Самара».

Сотрудники ресурсоснабжающей компании добывают, подготавливают и поставляют в городскую распределительную сеть питьевую воду. Также они принимают городские стоки, очищают их и возвращают обратно в Волгу. За чистотой воды специалистам помогают следить две крупные аккредитованные лаборатории. В год они делают более 250 тысяч исследований питьевой и природной волжской воды и до 70 тысяч исследований стоков.

Также сотрудники предприятия ежегодно выпускают в Волгу молодь толстолобика. Прошлой осенью в плавание отправили более 210 тысяч мальков.

«Уважаемые самарцы! Берегите Волгу! Для этого нужно всего лишь не оставлять мусор на берегах реки и не спускать в канализацию бытовые отходы. Это поможет Волге быть чище и красивее», - призвали горожан в «РКС-Самара».

