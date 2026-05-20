В Тольятти разыскивают мужчину, укравшего продукты из магазина

В Тольятти полиция разыскивает мужчину, подозреваемого в краже из продуктового магазина. Преступление произошло в начале мая. Неизвестный похитил товар на сумму свыше 5 тысяч рублей. С заявлением в полицию обратился представитель торговой точки. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Полицейские опросили работников магазина, изъяли и просмотрели записи с камер видеонаблюдения. На них попали действия злоумышленника», — рассказали в ведомстве.

Сотрудники уголовного розыска составили ориентировку с приметами предполагаемого вора. Ее довели до личного состава полиции, Росгвардии и организаций правоохранительной направленности. Завели уголовное дело по статье «Кража».

Приметы мужчины: рост 175-180 см, среднее телосложение, темные волосы. Был одет в черную ветровку, белую футболку-поло, серые штаны и черные кроссовки. При себе имел черный пакет. Полицейские продолжают розыск.

