НовостиПроисшествия20 мая 2026 9:54

В Самаре девушка перевела лжеврачу 300 тысяч рублей

В Самаре 25-летняя жительница поверила диагнозу, поставленному по видеозвонку
Елизавета ЖИРНОВА
В день приема выяснилось, что «доктор» исчез

В день приема выяснилось, что «доктор» исчез

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самаре завели уголовное дело об интернет-мошенничестве. Жертвой стала 25-летняя местная жительница. Она попалась на уловку лжеврача и перевела ему 300 тысяч рублей. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Девушка увидела рекламу платной клиники в мессенджере и записалась на онлайн-консультацию. Во время видеозвонка «врач» поставил ей несколько диагнозов и предложил лечение за крупную сумму», — рассказали в ведомстве.

Поверив лжеспециалисту, самарчанка сделала несколько переводов на указанный счет. В день приема выяснилось, что «доктор» исчез. Переписка оказалась удалена, номер заблокирован. Пострадавшая обратилась в полицию. Правоохранители устанавливают личность мошенника.

