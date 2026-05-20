В Самарской области манипулятор столкнулся с легковушкой

19 мая в 14:20 в Безенчуке 41-летний мужчина за рулем манипулятора FUSO FE85DG ехал по второстепенной дороге со стороны улицы Мелиораторов в направлении улицы Советской. Около дома №107 он не уступил дорогу автомобилю ВАЗ-21070 под управлением 49-летнего мужчины, который двигался по главной и имел преимущественное право проезда, из-за чего они столкнулись. Об этом сообщает ГУ МВД по Самарской области.

«Водитель легкового автомобиля обратился за помощью в медицинское учреждение, где ему назначили амбулаторное лечение», – рассказали в ведомстве.

Сейчас сотрудники устанавливают все обстоятельства произошедшего.

