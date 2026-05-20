В Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за риска пожаров

При обнаружении пожара сообщите по телефону 112

В Самарской области объявлен оранжевый уровень погодной опасности. В регионе установилась чрезвычайная пожарная опасность лесов — 5-й класс. Такие условия сохранятся с 21 по 27 мая 2026 года. Об этом сообщает ГКУ СО «Центр по делам ГО, ПБ и ЧС».

«В период с 21 по 27 мая местами в Самарской области сохранится чрезвычайная опасность лесов. Объявлен оранжевый уровень погодной опасности», — рассказали в ведомстве.

Жителей региона просят быть внимательными и осторожными. Не жгите мусор на садовых и приусадебных участках, не разводите костры в лесах. Не поджигайте сухую траву на полях и полянах. Огонь может быстро распространиться и перекинуться на лесные массивы и жилые постройки. При обнаружении природного пожара немедленно сообщите в пожарную охрану по телефону 112.

