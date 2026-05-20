НовостиОбщество20 мая 2026 10:36

В Самарской области объявлен желтый уровень опасности из-за порывов до 18 м/с

В Самарской области ожидается сильный ветер 21 мая
Елизавета ЖИРНОВА
При ЧС звоните по номеру 112

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В Самарской области объявлен желтый уровень погодной опасности. Днем 21 мая местами ожидается усиление северо-восточного и восточного ветра. Порывы достигнут 15 –18 метров в секунду. Об этом сообщает ФГБУ «Приволжское УГМС».

«При сильном ветре ограничьте выход из зданий. Не прячьтесь около стен домов — с крыш возможно падение шифера. Не стойте под остановками, рекламными щитами, недостроенными зданиями и деревьями», — сообщает ГУ МЧС по Самарской области.

Опасно находиться под линиями электропередач и подходить к оборванным проводам. Уберите вещи со двора и балконов. Машину ставьте в гараж или паркуйте вдали от деревьев и слабых конструкций. Водителям рекомендуют соблюдать скоростной режим и дистанцию. При чрезвычайных ситуациях звоните по номеру 112.

