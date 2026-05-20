Максим Симонов избран председателем совета директоров «Крыльев Советов»

20 мая прошло заседание совета директоров ПФК «Крылья Советов». На нем было избран новый председатель. Им стал Максим Симонов.

«Для меня это большая честь и, безусловно, серьезная ответственность. «Крылья Советов» - это гораздо больше, чем футбольный клуб. Со своей стороны готов приложить максимум усилий, опыта и энергии для того, чтобы клуб развивался, укреплял позиции и продолжал оставаться предметом гордости для Самарской области», - прокомментировал назначение Симонов.

Ранее Симонов был директором футбольного клуба «Сызрань-2003». С 2020 года Максим Симонов возглавляет федерацию футбола Самарской области. Симонов входит в совет директоров «Крыльев Советов», а также является председателем попечительского совета женской команды.