Самарские школьники приняли участие в занятии по первой помощи

Ребята самостоятельно потренировались накладывать жгут ленточного типа на руку и ногу. Фото: Единая Россия

В самарском штабе общественной поддержки «Единой России» семиклассники из 92-й школы приняли участие в занятии по навыкам тактической медицины. Их обучали тому, как в экстренной ситуации спасти кому-то жизнь.

«Ребята самостоятельно потренировались накладывать жгут ленточного типа на руку и ногу, фиксировать его зубами или через шею, осваивали турникетную систему. Также учились останавливать кровь прижатием артерии к кости и правильно вызывать скорую – называть диспетчеру главное: что случилось, где, сколько пострадавших и какую помощь уже оказали», – рассказали в пресс-службе партии в регионе.

На встрече присутствовали советник губернатора Самарской области Сергей Гайко и гендиректор АНО «Сильная Страна» Максим Пахомов, которые инициировали цикл уроков тактической медицины для молодежи.

