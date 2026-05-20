В Самаре продолжают согласовывать проект продления набережной Волги

В конце прошлого года проект продления набережной скорректировали. Фото: минград Самарской области

19 мая в городской думе Самары состоялись заседания профильных комитетов. На них, среди прочих, обсуждали проект продления набережной Волги. Он все еще находится на согласовании.

Напомним, что в конце 2025 года минград Самарской области скорректировал проект новой очереди набережной. В частности, было решено убрать с нее рекламные арт-объекты. На набережной хотят проработать функциональную и архитектурную подсветку, а также предусмотреть, как ее можно использовать в разное время года.

Когда завершится работа над проектом, пока не ясно.

Кроме того, на заседании нового комитета по туризму, предпринимательству и потребительскому рынку обсудили развитие туристической сферы в Самаре. Больше всего гостей в наш город приезжают из Москвы, Казани и Уфы. Для туристов в Самаре хотят сделать более удобную и доступную навигацию.

