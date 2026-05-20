Строительство ФОКа в поселке Самарской области выполнено на 93%

После открытия будут работать секции Фото: администрация Самары

В Самаре завершается строительство физкультурно-оздоровительного комплекса в поселке Прибрежном. Общая готовность объекта составляет 93%. На территории площадью 1,5 тысячи квадратных метров установили тренажеры для детей и взрослых, столы для настольного тенниса, оборудовали поле для мини-футбола с искусственным покрытием. Выполнено благоустройство и монтаж опор освещения. Об этом сообщает администрация Самары.

«Строительство ФОКа в поселке Прибрежном — долгожданное событие для жителей. Мы учитывали их пожелания. Заменили баскетбольную площадку на мини-футбольное поле, добавили воркаут-площадки для занятий всей семьей. Переходим к завершающему этапу. Важен особый контроль сроков и качества, чтобы объект служил самарцам долгие годы», — сказал глава Самары Иван Носков.

В здании ФОКа полностью сделали кровлю, смонтировали инженерные системы, вентиляцию и кондиционирование. Установили окна и витражи, уложили паркетную доску в универсальном зале, смонтировали лифт и подъемник для маломобильных людей.

После открытия здесь будут работать секции самбо, баскетбола, спортивного ориентирования и радиоспорта. Также появятся тренеры по месту жительства для всех желающих.

