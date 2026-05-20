Артем Дзюба может сыграть в матче «Акрон» - «Ротор»

В среду, 20 мая 2026 года, тольяттинский «Акрон» сыграет на выезде в первом стыковом матче с «Ротором». Вероятно, волжанам сможет помочь звездный нападающий Артем Дзюба.

Форвард пропустил последние два тура РПЛ из-за травмы. Однако Дзюба был в заявке на игре с «Крыльями Советов», а также тренировался вместе с командой и прилетел в Волгоград.

Напомним, Артем Дзюба стал лучшим игроком «Акрона» в сезоне по индексу ГОЛа. Он получил оценку 7,0. Дзюба лучший в Премьер-лиге по выигранным единоборствам и лучший по голам и голевым передачам в тольяттинском клубе.