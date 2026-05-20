Человек утонул на реке Самара в Кинеле

В Самарской области 19 мая произошло трагическое ЧП на воде, об этом говорится в сводке МЧС региона. Судя по оперативной информации, в Кинеле на реке Самара утонул человек. Других подробностей в ведомстве не сообщили.

Напомним, что в середине мая в Самарской области установилась 30-градусная жара. Многие самарцы уже отправились на пляжи загорать, а некоторые даже купаются. Но власти просят людей воздержаться от купания в Волге до официального старта сезона.

Кроме того, в Самарской области объявили оранжевый уровень опасности из-за высокого риска пожаров.

