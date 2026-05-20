Зона бесплатного Wi-Fi появилась в микрорайоне «Кошелев-Парк»

Зона бесплатного Wi-Fi заработала в общественном пространстве, где проходят массовые мероприятия / Фото: предоставлено пресс-службой МТС

В микрорайоне «Кошелев-Парк» появилась зона бесплатного Wi-Fi. Точка беспроводного доступа заработала на площади с колоннадой и музыкальным фонтаном. Сеть доступна абонентам всех операторов, сообщает цифровая экосистема МТС.

«Реализовали проект бесплатного доступа к Wi-Fi в общественном пространстве у колоннады. Он позволяет жителям и гостям микрорайона «Кошелев-Парк» пользоваться привычными онлайн-сервисами бесплатно и в любой ситуации оставаться на связи», — сказал директор филиала МТС в Самарской области Александр Меламед.

Напомним, прошлой осенью оператор открыл в «Кошелев-Парке» площадку с уличными тренажерами. Ее обустроили около школы № 1 на улице Олега Пешкова. Также в сентябре 2025 года телеком-компания запустила в микрорайоне собственную домашнюю сеть.

