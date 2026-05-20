Мэр Самары встретился с детьми-сиротами, которые выпускаются из школ города

В торжественной обстановке им вручили сертификаты на единовременное пособие. Фото: Иван Носков

В Самаре мэр Иван Носков встретился с выпускниками школ – детьми-сиротами, которые наиболее ярко проявили себя в учебе и школьной жизни. В торжественной обстановке им вручили сертификаты на единовременное пособие.

«Не могу не сказать несколько слов о тех, кто вырастил ребят. Это и родственники, и опекуны, никак не связанные родством с ребятами. Хочу выразить огромное уважение всем, кто принял этих ребят, полюбил, вложил душу, время, силы в их воспитание», – написал глава города в мессенджере МАКС.

Он отметил личные успехи детей и выразил надежду, что в будущем они будут работать на предприятиях города, так как Самаре очень нужны молодые специалисты, и пожелал удачи на экзаменах.

