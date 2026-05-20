В Самару хотят привлечь вдвое больше туристов

Увеличение туристического потока в столицу 63-го региона обсудили на первом заседании комитета по туризму, предпринимательству и потребительскому рынку в городской Думе, инициатором создания которого стал председатель Думы г.о. Самара Сергей Рязанов.

- У Самары уникальное географическое положение — у нас есть протяженная набережная с возможностью пляжного отдыха прямо в центре города, - отметил Сергей Рязанов. - Очень много зданий с великолепной дореволюционной архитектурой и богатой историей. По исторической части города можно весь день ходить с экскурсией, и не узнать даже половины всех подробностей. Здесь жили купцы, здесь находится старейшая площадь города, наш самарский «Арбат» и еще множество интересных локаций — действительно есть что показать. Мы должны способствовать развитию Самары, делать ее более привлекательной и комфортной.

Первое заседание комитета состоялось под председательством депутата Павла Чумака. Работу начали с рассмотрения отчета о реализации муниципальной программы «Развитие туризма в городском округе Самара» за 2021-2025 годы. Так, расходы бюджета за указанный период составили более 27 миллионов рублей. Степень выполнения программных мероприятий составляет 100%.

- В Самаре есть амбициозная цель — к 2036 году выйти на показатель 4 миллиона туристов в год, сейчас он в два раза меньше, - подчеркнул Павел Чумак. - У нас множество направлений: это и экологический, и гастрономический, медицинский и промышленный туризм. Совместно с самарским бизнес-сообществом планируем и дальше их развивать. Что же касается поддержки предпринимателей, то у нас большое количество программ реализуется на региональном уровне, город только дополняет эту систему.

В планах у народных избранников — посещение ключевых туристических улиц и объектов, чтобы оценить их благоустройство и комфорт для горожан и гостей города.