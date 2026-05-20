Самарцам представили прогноз на 2026 год по курсу рубля

В 2026 году в среднем доллар может стоить 81 рубль Фото: Алексей БУЛАТОВ. Перейти в Фотобанк КП

Стало известно, каким окажется курс рубля в ближайшее время, и к чему готовиться самарским предпринимателям. Аналитики прогнозируют, что в 2026 году в среднем доллар будет стоить 81 рубль.

Андрей Яцков, руководитель одного из департаментов ВТБ, объяснил, что такой прогноз строят с учетом нескольких факторов, в том числе инфляции на уровне 5,3% и уровня ключевой ставки около 12%.

Аналитики отмечают, что в ближайшее время перспективными для вложений могут стать государственные облигации. Кроме того, внимания заслуживает и рынок акций: те, которые сейчас просели, в будущем могут оказаться выгодным приобретением.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал