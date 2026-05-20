Самарцам рассказали о росте спроса на путешествия в страны СНГ

Средний чек на экскурсионные туры в Узбекистан и Армению вырос на 8-10%. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА. Перейти в Фотобанк КП

В первом квартале 2026 года в России вырос спрос на путешествия в страны СНГ. Эта тенденция связывается с желанием туристов выбирать более спокойные и безопасные направления. Об этом сообщает BFM Кубань.

«На первом месте безусловным лидером остается Беларусь. На втором месте Узбекистан. Восстанавливается спрос на Грузию, Армению, Азербайджан и Киргизию. Также в этом году мы видим небольшое снижение спроса на российские курорты», — рассказала эксперт Российского союза туриндустрии Оксана Булах.

По информации Погранслужбы ФСБ, Узбекистан прибавил 89% турпотока, Грузия - 41%, Армения - 35%, Казахстан - 33%. Туристов привлекают также безвизовый въезд, изобилие прямых рейсов и отсутствие языковых барьеров.

По данным систем бронирования, глубина продаж туров в страны СНГ на летний сезон увеличилась в среднем на две недели по сравнению с прошлым годом. А средний чек на экскурсионные туры в Узбекистан и Армению вырос на 8-10%.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Узнавайте новости первыми, подпишитесь на наш телеграм-канал и канал в МАХ

Обсуждаем новости в нашем канале ВК. Подписывайтесь и оставайтесь на связи

Хотите больше историй и видео? Подпишитесь на наш дзен-канал