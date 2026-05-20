На Самару обрушился дождь 20 мая

20 мая в Самару пришел долгожданный дождь. Кое-где он был «слепым»: дождик накрапывал при ярком светящем солнце.

«Такая приятная свежесть после дождя», – рассказали «КП-Самара» подписчики.

В историческом центре Самары прошел настоящий ливень. А в других локациях города осадки были не такими интенсивными, сообщают самарцы.

По прогнозу Приволжского УГМС, ночью 21 мая местами по региону возможен кратковременный дождь, а вот днем погода будет малооблачной, но без осадков. Аномальная жара, которая пришла в регион в середине мая, пока задержится у нас, и в ближайшие дни температура воздуха будет держаться на отметке около +30 градусов.

До 27 мая в Самарской области сохранится чрезвычайная пожарная опасность лесов.

