НовостиОбщество20 мая 2026 15:13

Делегация Самарской области провела деловую миссию в Минске

Производители медицинских изделий и фармацевтики из Самарской области презентовали свою продукцию в Беларуси
Алена КИРИЛЛОВА
Уже в первый день выставки прошли переговоры с белорусскими компаниями, были подписаны соглашения. Фото: минэкономразвития Самарской области

Деловую миссию в рамках международной выставки «Здравоохранение Беларуси-2026» провела делегация Самарской области. Бизнес-миссию в Минск организовали при поддержке минэкономразвития региона и региональной корпорации развития для расширения экспортного потенциала самарских компаний. В ее состав вошли предприятия в сфере фармацевтики, спортивного питания, медицинских изделий и т.д.

«Наши производители выпускают конкурентоспособные продукты и нам есть, что предложить белорусским партнерам», – отметил зампредседателя правительства Самарской области – министр экономического развития и инвестиций Павел Финк.

Уже в первый день выставки прошли переговоры с белорусскими компаниями, были подписаны соглашения. Министру здравоохранения Беларуси представили возможности производителя фармацевтических капсул «Арсенал Атлета».

Теперь партнеры из Беларуси приедут в Самарскую область с ответным визитом.

Бизнес в Самарской области может получить поддержку в рамках нацпроекта «Эффективная и конкурентная экономика». Узнать обо всех доступных возможностях можно в центрах «Мой бизнес».

