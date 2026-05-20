В Самаре взяли под охрану Дом Сурошникова на Молодогвардейской

В Самаре утвердили предмет охраны для памятника истории и культуры «Дом Сурошникова», который расположен на улице Молодогвардейской, 90. Приказ об этом подготовили в Государственной инспекции по охране объектов культурного наследия Самарской области.

В документе указано, что к предмету охраны относятся объемно-пространственная композиция объекта, строительные конструкции, фундамент и другие элементы.

Архитектурный облик здания выполнен в русском стиле. Оконные проемы выполнены в форме двух бифориев, их обрамляют полуциркульные наличники и полукруглые стилизованные колонны. К сохранившимся предметам интерьера отнесли лестничные марши и ограждения.

Предмет охраны могут уточнить, когда будут разрабатывать документацию для реставрации.

