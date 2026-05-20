В Самарской области запретили посещать леса с 21 по 26 мая

Установлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств

Запрет на посещение лесов ввели в Самарской области с 21 по 26 мая. Об этом предупредили в региональном МЧС. Ограничения связаны с высоким риском лесных пожаров на фоне аномальной жары: в регионе объявлен оранжевый уровень опасности.

«Установлен запрет пребывания граждан в лесах и въезда в них транспортных средств», – уточнила пресс-служба МЧС Самарской области.

Самарцев призывают быть бдительными и осторожными, соблюдать правила безопасности, чтобы не допустить возникновения пожаров. В экстренных случаях нужно звонить по номеру 112.

