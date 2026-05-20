Пара вяхирей уже второй год подряд вьет гнездо на балконе в Самаре. Птицы соседствуют с экологом минприроды Самарской области и, кажется весьма комфортно себя чувствуют. Сначала птицы оценивают, насколько безопасно это место, и лишь потом начинают вить гнездо из веточек.
«В начале мая на свет появились птенчики, а спустя месяц это уже почти взрослые птицы», – прокомментировала пресс-служба министерства.
Родители уже оставляют птенцов ночевать одних, чтобы они привыкали к взрослой жизни. А скоро птахи в прямом смысле вылетят из гнезда: вероятно, птичье семейство отправится в лесную посадку неподалеку.
